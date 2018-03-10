Баскетболист Кулагин стал самым ценным игроком вторых матчей плей-офф Еврокубка

ТАСС, 10 марта. Защитник краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин признан самым ценным игроком вторых матчей четвертьфинала Еврокубка. Об этом сообщает персс-служба турнира.

В пятницу "Локомотив-Кубань" в гостях обыграл испанскую "Гран Канарию" со счетом 80:59 во втором матче серии до двух побед и вышел в полуфинал соревнований. В этой встрече Кулагин набрал 32 очка, что является его лучшим результатом в карьере, а также сделал четыре подбора.

Соперник российской команды по полуфиналу определится в противостоянии между санкт-петербургским "Зенитом" и итальянской "Реджо-Эмилией" (1-1). Решающий матч серии состоится 14 марта в Италии.