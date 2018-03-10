"Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 10 марта. "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд (14-я и 24-я минуты), автогол в составе хозяев забил Эрик Байи (66). "Манчестер Юнайтед" победил "Ливерпуль впервые с января 2016 года, последние четыре игры между этими командами заканчивались вничью.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" сохранил второе место, набрав 65 очков. "Ливерпуль" с 60 очками идет третьим.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 31 марта дома сыграет против "Суонси", "Ливерпуль" 17 марта примет "Уотфорд".