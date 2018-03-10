Туганов, Меркулова и Марков признаны ФКСР лучшими спортсменами 2017 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) признала Владимира Туганова (конкур), Инессу Меркулову (выездка) и Александра Маркова (троеборье) лауреатами премии FKSR Awards-2017 в номинации "Лучший спортсмен". Награды победителям вручили президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина и глава Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар Де Вос.

Федерация конного спорта России планирует сделать FKSR Awards ежегодным событием, на котором будут отмечаться успехи и достижения представителей России на национальном и международном уровнях. По итогам 2017 года награждение проводилось в семи номинациях: "Лучший спортсмен", "Лучший спортсмен-юниор", "Лучший спортсмен-юноша", "Лучший спортсмен. Дети", "За вклад в развитие конного спорта", "Достижение года", "Наивысший результат сезона". Своих номинантов предлагали комитеты ФКСР, а окончательный список утверждало бюро.

Туганов является лидером сборной России по конкуру, в 2017 году стабильно попадал в призы турниров уровня 5* и является единственным российским спортсменом, входящим в Топ-100 рейтинга FEI. Меркулова - лидер сборной России по выездке, входит в Топ-20 рейтинга FEI. В 2017 году Инесса принимала участие в финале Кубка мира, а также в престижнейшем турнире в Стокгольме - SAAB TOP-100. Марков являлся единственным участником ЧЕ-2017 по троеборью от России, где, несмотря на высочайшую конкуренцию, занял на турнире 20-е призовое место.

В номинации "Лучший спортсмен-юниор" победили Анна Горбачева (конкур), Ксения Ершова (выездка), Мария Литвиненко (троеборье), "Лучший спортсмен - юноша" - Егор Щибрик (конкур), Анна Гусейнова (выездка) и Никита Пономарев (троеборье). В номинации "Лучший спортсмен. Дети" победу праздновали Ольга Аржаева (выездка) и Александра Набатникова (конкур).

Победителем в номинации "Достижение года" стала судья по выездке 5* Ирина Макнами. В 2017 году Ирина стала единственным российским судьей по выездке уровня 5* и теперь может судить турниры самого высокого уровня, включая чемпионаты Европы, Всемирные конные игры и Олимпиаду.

Обладателем приза в номинации "Наивысший результат сезона-2017" стала молодежная сборная России по выездке, сумевшая на первенстве Европы в Нидерландах занять второе место, уступив только хозяевам соревнований. Призами "За вклад в развитие конного спорта" были удостоены Maxima Stables, конно-спортивные клубы "Форсайд" и "Дубрава".