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Шайбы Тарасенко и Барбышева помогли "Сент-Луису" разгромить "Лос-Анджелес"

Спорт
11 марта, 3:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу "Сент-Луиса"

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 11 марта. "Сент-Луис" крупно обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Роберт Бортуццо (4-я минута), Колтон Парэйко (9), Алекс Пьетранджело (38), Иван Барбышев (40), Владимир Тарасенко (41), Кайл Бродзяк (41) и Джейден Шварц (53). Российские нападающие Тарасенко и Барбашев также отметились результативными передачами.

На счету Тарасенко 58 (27+31) очков в 68 матчах сезона. У Барбашева 13 (7+6) очков в 39 играх.

В другой встрече "Сан-Хосе" на своем льду уступил "Вашингтону" со счетом 0:2, защитник столичного клуба Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, набрав 25-е (8+17) очко в сезоне.

"Колорадо" обыграл дома "Аризону" - 5:2. Голкипер хозяев Семен Варламов вышел на замену на 47-й минуте и отразил все четыре броска по своим воротам.

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