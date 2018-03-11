Веснина и Касаткина вышли в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 11 марта. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан- Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Веснина, посеянная на турнире под 24-м номером, во втором круге победила американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 2:6, 6:1, 6:1.

Следующая соперница Весниной определится в матче между еще одной россиянкой Екатериной Макаровой и немкой Ангелик Кербер (10-й посев).

Россиянка Дарья Касаткина (20) также вышла в третий раунд турнира, победив чешку Катерину Синякову. При счете 2:6, 2:5 чешка отказалась от продолжения матча из-за травмы. В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (13) и белоруской Викторией Азаренко.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является Веснина. Турнир завершится 18 марта.