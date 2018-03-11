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Веснина и Касаткина вышли в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Спорт
11 марта, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Веснина победила американку Кэтрин Картан Беллис, Касаткина - чешку Катерину Синякову

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Елена Веснина

Елена Веснина

© EPA/MARK R. CRISTINO

ТАСС, 11 марта. Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан- Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Веснина, посеянная на турнире под 24-м номером, во втором круге победила американку Кэтрин Картан Беллис со счетом 2:6, 6:1, 6:1.

Следующая соперница Весниной определится в матче между еще одной россиянкой Екатериной Макаровой и немкой Ангелик Кербер (10-й посев).

Россиянка Дарья Касаткина (20) также вышла в третий раунд турнира, победив чешку Катерину Синякову. При счете 2:6, 2:5 чешка отказалась от продолжения матча из-за травмы. В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (13) и белоруской Викторией Азаренко.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является Веснина. Турнир завершится 18 марта.

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