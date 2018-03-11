Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 11 марта. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина. В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо Бустой, посеянным на турнире под 11-м номером, и аргентинцем Орасио Себальосом.

Другой российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тейлору Фрицу со счетом 4:6, 6:7 (4:7). В третьем круге Фриц сыграет с победителем встречи между болгарином Григором Димитровым (3) и испанцем Фернандо Вердаско.

Евгений Донской также завершил борьбу за победу в Индиан-Уэллсе на стадии второго раунда, уступив южноафриканцу Кевину Андерсену (7). Андерсен в следующем раунде встретится с аргентинцем Николасом Кикером.

Медведев второй раз в карьере играет на турнире в Индиан-Уэллсе. В прошлом году он уступил в первом круге соревнований своему соотечественнику Михаилу Южному.

Турнира завершится 18 марта.