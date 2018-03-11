Сборная России по регби-7 не смогла выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в Канаде

ТАСС, 11 марта. Мужская сборная России по регби-7 не сумела выйти в плей-офф на этапе Мировой серии в канадском Ванкувере.

В первых двух матчах группы D сборная России проиграла командам ЮАР (7:38) и Новой Зеландии (5:31). В заключительном матче группы россияне обыграли шотландцев со счетом 26:24. Две попытки занес Иван Овчинников, по одной попытке в зачетную зону шотландцев занесли Владислав Созонов и Виталий Живатов. Дмитрий Сухин дважды забил реализацию, также удачную реализацию на свой счет записал Сергей Янюшкин.

Сборная России набрала пять очков и заняла третье место в группе, которое не позволяет выйти в плей-офф. Новозеландцы стали первыми (9 очков), южноафриканцы - вторыми (7), шотландцы - четвертыми. Сборная России сыграет в мини-турнире за 9-16 места. Первым соперником российской команды станет сборная Уругвая.

Этап Мировой серии по регби-7 в Канаде завершится в ночь на понедельник. Следующий этап Мировой серии пройдет в Гонконге 6-8 апреля.