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Бердыев: футболисты "Рубина" в концовках матчей играют не разумом, а эмоциями

Спорт
11 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

"Рубин" со счетом 1:0 обыграл "Тосно" в выездном матче чемпионата России по футболу, победу казанской команде принес гол Вячеслава Подберезкина

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ТАСС, 11 марта. Эмоции футболистов "Рубина" приводят к ошибкам на последних минутах игры. Такое мнение высказал главный тренер команды Курбан Бердыев, его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

"Мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они [футболисты "Рубина"] играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях", - отметил Бердыев.

"В целом рады победе [над "Тосно"]. Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма, он мог быть определяющим. Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу", - добавил специалист.

"Рубин" со счетом 1:0 обыграл "Тосно" в выездном матче чемпионата России по футболу, победу казанской команде принес гол Вячеслава Подберезкина. Встреча должна была пройти на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, но в связи с установлением в городе аномально низких температур игру перенесли в Саранск.

В турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги Рубин" поднялся на восьмое место, набрав 27 очков.

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