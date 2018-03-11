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Российская биатлонистка Павлова одержала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

Спорт
11 марта, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Второе место заняла немка Каролин Хорхлер, третье - украинка Юлия Журавок

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ТАСС, 11 марта. Россиянка Евгения Павлова завоевала золото на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в российском Увате.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 24 минуты 12,5 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла немка Каролин Хорхлер, которая проиграла победительнице 4,8 секунды и не допустила ни одного промаха, бронза у Юлии Журавок из Украины (+7,5; 0 промахов).

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла четвертое место (+25,1; 0), Маргарита Васильева - пятое (+28,6; 1), Ирина Услугина - 11-е (+47,4; 3), Тамара Воронина - 16-е (+1.23,5; 1), Анастасия Егорова - 17-е (+1.24,9; 4).

Для 24-летней Павловой эта победа стала первой на этапах Кубка IBU. Ранее спортсменка стала бронзовым призером индивидуальной гонки на 15 км в Увате.

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