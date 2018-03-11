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Шредер рассказал, что Путин сильнее его в спорте, за исключением тенниса

Спорт
11 марта, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Экс-канцлер ФРГ сказал, что не может выдержать "огромную фитнес-программу" российского президента

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого с президентом РФ Владимиром Путиным связывают дружеские отношения, рассказал, что российский лидер сильнее его в спорте, за исключением тенниса.

В интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях, бывший глава правительства Германии отметил, что у него с президентом РФ время от времени возникает "одна проблема". "Это его огромная фитнес-программа, я ее не могу выдержать", - пояснил Шредер.

"Он (Путин) играет в хоккей - я не умею. Я плаваю, но не так хорошо, как он", - продолжил германский политик. "Он, кажется, начал заниматься теннисом, вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что, если он сейчас это услышит, то начнет тренироваться", - добавил Шредер.

Комментируя ситуации, подобные тем, когда Путин оказывался за штурвалом истребителя, Шредер выразил уверенность, что это - вызов президента РФ самому себе, "а ни в коме случае не желание показать избирателям, насколько он здоров и бодр".

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