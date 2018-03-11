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"Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
11 марта, 15:57 дата обновления: 11 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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ТАСС, 11 марта. Санкт-петербургский "Зенит" на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ростовом" в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

На 11-й минуте аргентинский защитник "Зенита" Эмануэль Маммана неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. На 70-й минуте полузащитник "Зенита" Далер Кузяев получил травму. Голкипер санкт-петербургского клуба Андрей Лунев был включен в заявку на игру, однако получил повреждение во время предматчевой разминки и не принял участия во встрече. Место в воротах занял Юрий Лодыгин.

Матч из-за дисквалификации пропустили три футболиста "Зенита": Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. Встреча первого круга между этими командами также завершилась вничью - 0:0.

"Зенит" одержал две победы в последних 11 матчах чемпионата, причем последние три встречи завершились со счетом 0:0. В турнирной таблице "Зенит" поднялся на третье место, набрав 39 очков, "Ростов" с 26 очками идет десятым.

В матче 23-го тура "Зенит" должен был сыграть с "Динамо" 18 марта, однако встреча была перенесена. Следующий матч в чемпионате России "Зенит" сыграет 1 апреля на выезде против "Уфы", "Ростов" в 23-м туре 17 марта в гостях встретится с тульским "Арсеналом".

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