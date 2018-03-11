Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ

ТАСС, 11 марта. Австриец Юлиан Эберхард принес извинения россиянину Антону Шипулину, который из-за падения не смог побороться за золото в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Об этом сообщает портал Biathlon facts&stats.

На заключительном подъеме перед финишем Эберхард наступил Шипулину на лыжу, из-за чего россиянин споткнулся и упал. Австриец после окончания гонки дождался Шипулина и пожал ему руку. В результате россиянин занял третье место. Эберхард стал первым, француз Мартен Фуркад расположился на второй строчке.

"Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась, она вполне спортивная, я не обижаюсь на Юлиана, - приводит слова Шипулина пресс-служба Союза биатлонистов России. - Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его, поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации".

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом.

What a nice gesture by Julian Eberhard to apologise to @AntonShipulin after the incident. pic.twitter.com/iXqAQoOioq — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) 11 марта 2018 г.