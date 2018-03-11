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Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ

Спорт
11 марта, 17:13 дата обновления: 11 марта, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

На заключительном подъеме перед финишем Эберхард наступил Шипулину на лыжу, из-за чего россиянин споткнулся и упал

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© EPA-EFE/Robert Henriksson

ТАСС, 11 марта. Австриец Юлиан Эберхард принес извинения россиянину Антону Шипулину, который из-за падения не смог побороться за золото в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. Об этом сообщает портал Biathlon facts&stats.

На заключительном подъеме перед финишем Эберхард наступил Шипулину на лыжу, из-за чего россиянин споткнулся и упал. Австриец после окончания гонки дождался Шипулина и пожал ему руку. В результате россиянин занял третье место. Эберхард стал первым, француз Мартен Фуркад расположился на второй строчке.

"Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась, она вполне спортивная, я не обижаюсь на Юлиана, - приводит слова Шипулина пресс-служба Союза биатлонистов России. - Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его, поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации".

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом.

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