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ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
11 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА со счетом 3:0 разгромил грозненский "Ахмат" в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Голы забили Александр Головин (6-я минута), Витиньо (28) и Сергей Игнашевич (68).

Для ЦСКА эта победа стала второй в шести последних гостевых матчах чемпионата. Из-за травм в игре не смогли принять участие футболисты ЦСКА - Виктор Васин, Марио Фернандес и Георгий Щенников. Во встрече первого круга между этими командами победу одержал "Ахмат" - 1:0.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на второе место, набрав 41 очко. "Ахмат" с 26 очками идет девятым.

В следующем туре ЦСКА 1 апреля на выезде сыграет с "Ростовом", "Ахмат" в тот же день примет "СКА-Хабаровск".

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