ISU: юниорский чемпионат мира в Софии показал, что уровень фигурного катания растет

СОФИЯ, 11 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Чемпионат мира среди юниоров в Софии показал, что фигурное катание продолжает активно развиваться. Такое мнение ТАСС высказал член технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию Александр Лакерник.

Юниорское мировое первенство проходило в Софии с 5 по 11 марта. Российские фигуристы завоевали девять из 12 наград, одержав победы во всех четырех дисциплинах. В субботу золотую награду завоевала 13-летняя Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на соревнованиях.

"Этот чемпионат запомнится двумя четверными прыжками Александры Трусовой, которые впервые были исполнены на соревнованиях, - отметил Лакерник. - И один четверной прыжок был бы рекордом, а тут их сразу два. Что же касается выступления российской команды, то в истории подобного еще не было. Такое количество завоеванных ребятами медалей говорит само за себя - четыре золотые награды и много других медалей".

"Надо добавить, что российские фигуристы много лет уже не выигрывали юношеские соревнования, а сейчас показали высокий результат, - продолжил он. - Надеюсь, что он говорит о хорошем будущем".

Лакерник выразил надежду, что Трусова продолжит исполнять сложные программы и на взрослом уровне. "Говоря о девочках, всегда трудно предположить, какими они станут через несколько лет, - отметил специалист. - Но если техника поставлена правильная, а девушек сейчас очень хорошо и правильно учат, то есть шансы ее сохранить и при изменении габаритов тела. Техника у девочек, в том числе у Александры, не подстроена под габариты ее тела, поэтому надеюсь, что мы увидим ее на льду со сложными программами и на взрослом уровне".

"Россия здесь [в Софии] явно доминировала, но мы увидели и много других фигуристов, которые владеют современным арсеналом технических элементов, хотя и не всегда их выполняют, - сказал Лакерник. - Поэтому мы видим перспективу и в других странах. Соревнования показали, что подъем фигурного катания продолжается, многие другие страны встали на правильный путь и конкуренция будет усиливаться".

"Отсутствие хороших тренеров - большая проблема"

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается сегодня фигурное катание, член техкома ISU обратил внимание на сложности с набором талантливых детей в спортивные школы. "Сегодня существует проблема набора детей [в секции], особенно мальчиков, которых стало меньше приходить в спортивные школы, они на данный момент предпочитают хоккей, - отметил Лакерник. - Вторая проблема - это сложности финансирования и, соответственно, проблема льда, который стоит очень дорого. Очень большая проблема - это отсутствие хороших тренеров, без которых успеха добиться невозможно".

Лакерник дополнил, что ISU старается разобраться в проблемах каждой из стран, а для решение вопроса с тренерами организует международные тренировочные лагеря. Первые результаты уже появились, вверх пошло парное катание и на предстоящем чемпионате мира в этой дисциплине будут выступать уже 30 спортивных пар.

"Мы должны иметь оптимальное сочетание сложности и хороших зрелищных программ, - сказал член техкома ISU. - Наш спорт в значительной степени и искусство, но прогресс не остановить, и мальчики сегодня прыгают почти весь существующий набор четверных прыжков, а девушки, похоже, очень скоро будут прыгать и тройной аксель, и четверные прыжки".

"Однако программа не должна быть комбинацией разбега и прыжка, это должно быть сочетание технических достижений и программ, которые сумеют заинтересовать зрителей. ISU следит за этим балансом, думаю, что, возможно, появятся соревнования, в которых артистическая сторона будет играть решающую роль", - подытожил Лакерник.