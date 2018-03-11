Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Фернандо принес "Спартаку" победу в матче чемпионата России с ФК "СКА-Хабаровск"

Спорт
11 марта, 21:01 дата обновления: 11 марта, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл "СКА-Хабаровск" в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол забил Фернандо (89-я минута). На 29-й минуте встречи голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог реализовать пенальти. На 28-й минуте он получил желтую карточку и теперь пропустит следующий матч против "Рубина" из-за дисквалификации.

Перед началом матча символический удар по мячу нанес олимпийский чемпион 1956 года и четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Алексей Парамонов, которому 21 февраля исполнилось 93 года.

"Спартак" впервые в российской истории обыграл "СКА-Хабаровск". Этот матч стал третьим между соперниками. В прошлом сезоне в 1/16 финала Кубка России хабаровчане выиграли дома со счетом 1:0, встреча первого круга нынешнего чемпионата завершилась вничью - 0:0.

В нынешнем сезоне Фернандо забил пять мячей (включая Лигу чемпионов), четыре из них - прямыми ударами со штрафных. Промес впервые не забил пенальти в официальном матче за "Спартак". Ранее все шесть 11-метровых ударов голландца, который выступает за красно-белых с 2014 года, были точными.

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 41 очко. "СКА-Хабаровск" с 12 очками идет последним. В следующем туре "Спартак" 17 марта на выезде сыграет с казанским "Рубином", "СКА-Хабаровск" в тот же день примет "Урал".

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Юлия Самойлова представила песню, с которой выступит на "Евровидении-2018"
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
AFP: Areva выплатит €450 млн Финляндии за задержку в строительстве АЭС
5
СМИ: все пассажиры и экипаж разбившегося в Иране самолета погибли
6
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
7
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама