Гол Фернандо принес "Спартаку" победу в матче чемпионата России с ФК "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл "СКА-Хабаровск" в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол забил Фернандо (89-я минута). На 29-й минуте встречи голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог реализовать пенальти. На 28-й минуте он получил желтую карточку и теперь пропустит следующий матч против "Рубина" из-за дисквалификации.

Перед началом матча символический удар по мячу нанес олимпийский чемпион 1956 года и четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Алексей Парамонов, которому 21 февраля исполнилось 93 года.

ГОЛЛЛ Фернандо 1-0 #СпартакСКАХабаровск pic.twitter.com/EbICPuBaen — Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 11 марта 2018 г.

"Спартак" впервые в российской истории обыграл "СКА-Хабаровск". Этот матч стал третьим между соперниками. В прошлом сезоне в 1/16 финала Кубка России хабаровчане выиграли дома со счетом 1:0, встреча первого круга нынешнего чемпионата завершилась вничью - 0:0.

В нынешнем сезоне Фернандо забил пять мячей (включая Лигу чемпионов), четыре из них - прямыми ударами со штрафных. Промес впервые не забил пенальти в официальном матче за "Спартак". Ранее все шесть 11-метровых ударов голландца, который выступает за красно-белых с 2014 года, были точными.

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 41 очко. "СКА-Хабаровск" с 12 очками идет последним. В следующем туре "Спартак" 17 марта на выезде сыграет с казанским "Рубином", "СКА-Хабаровск" в тот же день примет "Урал".

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