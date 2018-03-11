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Каррера: Квинси Промес останется штатным пенальтистом "Спартака"

Спорт
11 марта, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0, на 29-й минуте встречи Промес не реализовал пенальти

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Квинси Промес

Квинси Промес

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес останется штатным пенальтистом команды, несмотря на промах в матче чемпионата России по футболу с командой "СКА-Хабаровск". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

"Спартак" в матче 22-го тура обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0. В середине первого тайма Промес не забил пенальти, это был его первый промах с точки в официальных матчах "Спартака". Красно-белые вырвали победы благодаря голу Фернандо на 89-й минуте.

"Промес и дальше будет бить пенальти. Он одним из первых поздравил Фернандо с голом. Для "Спартака" важна вся команда, а не индивидуальные качества отдельных игроков", - подчеркнул Каррера.

Во втором тайме Каррера заменил Промеса на Педро Рошу, впервые убрав голландца с поля по ходу матча. "Промес провел хорошую игру, его замена не связана с промахом. Я выпустил Педро Рошу, чтобы внести какие-то изменения, замена - это не наказание игрока, это делается во благо команды", - отметил тренер.

"Порой нападающие переживают такие моменты, - продолжил Каррера. - Я не оцениваю Квинси и других игроков на основании того, забивают они или нет. Главное - это то, что они делают для команды на поле".

Итальянский специалист отметил, что его футболисты сделали все, чтобы победить. "Не всегда можно побеждать, забивая четыре или пять мячей. Я хочу побеждать, а не устраивать шоу", - сказал он.

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