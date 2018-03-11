Дворкович ставит на то, что "Локомотив" станет чемпионом России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" имеет наибольшие шансы стать чемпионом России в текущем сезоне. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

"У "Локомотива" еще будут тяжелые матчи, у других четырех команд есть шансы, поэтому концовка будет интересная. Но я ставлю на "Локомотив", у него больше шансов, команда хорошо сбалансирована. Но если он начнет терять очки, то все может случиться", - сказал Дворкович.

В воскресенье он посетил матч чемпионата России между "Спартаком" и "СКА-Хабаровском" (1:0).

"Хабаровчанам терять практически нечего, они в зоне вылета. "Спартак" доминировал - 40 ударов, 12 - в створ, преимущество подавляющее, но не хватало четкости, аккуратности паса. Такое преимущество должно было вылиться в гол, хотя в конце могли и пропустить, со "Спартаком" такое уже бывало", - отметил вице-премьер.

"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея отрыв в пять очков от "Спартака" и одну игру в запасе.