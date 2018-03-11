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Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье

Спорт
11 марта, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

На дистанции 500 метров 22-летний спортсмен показал лучшее время, в забегах на 1500 и 5000 метров стал вторым, на 1000 метров - четвертым

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Патрик Руст

Патрик Руст

© EPA-EFE/JERRY LAMPEN

ТАСС, 11 марта. Голландец Патрик Руст стал первым на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Соревнования проходили в Амстердаме.

На дистанции 500 метров 22-летний спортсмен показал лучшее время, в забегах на 1500 и 5000 метров стал вторым, на 1000 метров - четвертым.

Серебро завоевал норвежец Сверре Педерсен, проигравший победителю по сумме четырех дистанций 0,4 секунды, бронза у голландца Марселя Боскера (+1,41 секунды).

На заключительной дистанции 10 000 метров лучший результат показал россиянин Данила Семериков (13.40,36), но был дисквалифицирован, в итоговом протоколе он занял восьмое место. Российские конькобежцы Сергей Трофимов и Сергей Грязцов завершили выступление по результатам трех дистанций.

Ранее в женских соревнованиях победу одержала японка Михо Такаги.

На чемпионате мира по классическому многоборью участники преодолевают по четыре дистанции - 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин. Победители определяются по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.

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