Голландский конькобежец Руст стал чемпионом мира в классическом многоборье

ТАСС, 11 марта. Голландец Патрик Руст стал первым на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Соревнования проходили в Амстердаме.

На дистанции 500 метров 22-летний спортсмен показал лучшее время, в забегах на 1500 и 5000 метров стал вторым, на 1000 метров - четвертым.

Серебро завоевал норвежец Сверре Педерсен, проигравший победителю по сумме четырех дистанций 0,4 секунды, бронза у голландца Марселя Боскера (+1,41 секунды).

На заключительной дистанции 10 000 метров лучший результат показал россиянин Данила Семериков (13.40,36), но был дисквалифицирован, в итоговом протоколе он занял восьмое место. Российские конькобежцы Сергей Трофимов и Сергей Грязцов завершили выступление по результатам трех дистанций.

Ранее в женских соревнованиях победу одержала японка Михо Такаги.

На чемпионате мира по классическому многоборью участники преодолевают по четыре дистанции - 500, 1500 и 5000 м у мужчин и женщин, а также 3000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин. Победители определяются по наименьшему количеству очков, заработанных после каждого старта.