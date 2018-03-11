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Российский велогонщик Закарин поднялся на 69-е место в рейтинге UCI

Спорт
11 марта, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Первую строчку в рейтинге занимает южноафриканец Дэрил Импи

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Ильнур Закарин

Ильнур Закарин

© YOAN VALAT/EPA

ТАСС, 11 марта. Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду Мирового тура "Катюша- Альпецин", поднялся на 69-е место в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В активе россиянина 50 очков, он поднялся на 17 позиций по сравнению с предыдущим рейтингом.

Возглавляет рейтинг южноафриканец Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), на втором месте - испанец Марк Солер, представляющий команду Movistar, на третьем - испанец Алехандро Вальверде (Movistar).

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