Российский велогонщик Закарин поднялся на 69-е место в рейтинге UCI

ТАСС, 11 марта. Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду Мирового тура "Катюша- Альпецин", поднялся на 69-е место в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В активе россиянина 50 очков, он поднялся на 17 позиций по сравнению с предыдущим рейтингом.

Возглавляет рейтинг южноафриканец Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), на втором месте - испанец Марк Солер, представляющий команду Movistar, на третьем - испанец Алехандро Вальверде (Movistar).