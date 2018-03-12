Футболист "Фенербахче" Нойштедтер, получивший травму шеи, избежал тяжелых повреждений

ТАСС, 12 марта. Повреждение российского защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, полученное им во время матча чемпионата Турции по футболу против "Малатьяспора", оказалось несерьезным. Об этом сообщает пресс-служба "Фенербахче".

В воскресенье защитник не сумел доиграть встречу до конца, получив в одном из эпизодов повреждение шеи. На 59-й минуте матча Нойштедтер был заменен на португальского защитника Луиша Нету. Сообщалось, что Нойштедтер с кровотечениями в мягких тканях задней части головы прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Сроки восстановления футболиста неизвестны. Однако обследование не выявило у Нойштедтера тяжелых повреждений.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Фенербахче". Нойштедтер открыл счет в матче на 34-й минуте, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил бывший игрок санкт-петербургского "Зенита" Жулиано.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча в чемпионате Турции, в которых забил три гола.