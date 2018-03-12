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Футболист "Фенербахче" Нойштедтер, получивший травму шеи, избежал тяжелых повреждений

Спорт
12 марта, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Защитник сборной России был заменен в матче чемпионата Турции против "Малатьяспора"

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Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

ТАСС, 12 марта. Повреждение российского защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера, полученное им во время матча чемпионата Турции по футболу против "Малатьяспора", оказалось несерьезным. Об этом сообщает пресс-служба "Фенербахче".

В воскресенье защитник не сумел доиграть встречу до конца, получив в одном из эпизодов повреждение шеи. На 59-й минуте матча Нойштедтер был заменен на португальского защитника Луиша Нету. Сообщалось, что Нойштедтер с кровотечениями в мягких тканях задней части головы прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Сроки восстановления футболиста неизвестны. Однако обследование не выявило у Нойштедтера тяжелых повреждений.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Фенербахче". Нойштедтер открыл счет в матче на 34-й минуте, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил бывший игрок санкт-петербургского "Зенита" Жулиано.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча в чемпионате Турции, в которых забил три гола.

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