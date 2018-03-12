"Питтсбург" обыграл "Даллас" в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

ТАСС, 12 марта. "Питтсбург" одержал победу над "Далласом" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Патрик Хёрнквист (13-я минута), Джейми Олексиак (20) и Евгений Малкин (60). Малкин также отдал результативную передачу на Хёрнквиста. У гостей отличился Александр Радулов (33). Российский форвард провел на льду 22 минуты 58 секунд, три раза бросил по воротам, совершил силовой прием, заблокировал бросок и завершил встречу с показателем полезности "-1".

Малкин провел на льду 20 минут 37 секунд, четыре раза бросил по воротам, сделал два силовых приема и заблокировал один бросок. Россиянин завершил встречу с показателем полезности "+1". Малкин набрал 87 очков в 38 играх и идет вторым в гонке бомбардиров. В гонке снайперов он занимает третье место, в его активе 39 заброшенных шайб.

"Питтсбург" набрал 84 очка в 70 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. "Даллас" расположился на пятой позиции. На счету команды 82 очка в 69 матчах.

В следующем матче в ночь на четверг "Питтсбург" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс". "Даллас" днем ранее в гостях встретится с "Монреалем".

В другом матче дня "Чикаго" обыграл "Бостон" со счетом 3:1. Российский форвард "Чикаго" Артем Анисимов отметился заброшенной шайбой. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 5:2, прервав серию из восьми поражений подряд.