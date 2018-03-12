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Вратарь "Айлендерс" Гибсон, отразивший 50 бросков, стал первой звездой дня в НХЛ

Спорт
12 марта, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Второй звездой стал нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз, третьей - вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер

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ТАСС, 12 марта. Финский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Кристофер Гибсон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

"Айлендерс" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 5:2. Гибсон отразил рекордные для себя 50 бросков из 52, нанесенных по его воротам.

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз. "Чикаго" обыграл "Бостон" со счетом 3:1. Тэйвз ассистировал во всех трех шайбах своей команды.

Канадский вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер признан третьей звездой. "Аризона" обыграла "Ванкувер" со счетом 1:0. Кемпер отразил все 27 бросков по воротам.

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