Вратарь "Айлендерс" Гибсон, отразивший 50 бросков, стал первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 12 марта. Финский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Кристофер Гибсон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

"Айлендерс" на выезде обыграл "Калгари" со счетом 5:2. Гибсон отразил рекордные для себя 50 бросков из 52, нанесенных по его воротам.

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Чикаго" Джонатан Тэйвз. "Чикаго" обыграл "Бостон" со счетом 3:1. Тэйвз ассистировал во всех трех шайбах своей команды.

Канадский вратарь "Аризоны" Дарси Кемпер признан третьей звездой. "Аризона" обыграла "Ванкувер" со счетом 1:0. Кемпер отразил все 27 бросков по воротам.