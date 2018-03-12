Фанаты избили двух футболистов клуба второго дивизиона чемпионата Италии

ТАСС, 12 марта. Вратарь Винченцо Вендитти и полузащитник Самуэле Парлати, выступающие за клуб второго дивизиона чемпионата Италии по футболу "Асколи", были избиты фанатами команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

Нападение произошло после поражения "Асколи" от "Венеции" со счетом 0:1. В группе нападавших было 10 человек, замотавших лица шарфами "Асколи". Фанаты передали угрозы остальным игрокам команды.

Отмечается, что пострадавшие футболисты не являются основными игроками команды. Парлати принял участие в одном матче в нынешнем сезоне, Вендитти не выходил на поле ни разу.

"Асколи" занимает последнее место в турнирной таблице с 26 очками.