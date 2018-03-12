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Волонтером ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону станет житель Австралии

Спорт
12 марта, 12:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, марта. /ТАСС

Добровольцами волонтерского центра, созданного на базе ДГТУ, стали 1319 человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Житель Австралии стал волонтером чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове- на-Дону, сообщили ТАСС в информационной службе Донского государственного технического университета (ДГТУ), на базе которого работает волонтерский центр.

"Самой дальней точкой, откуда приедет волонтер, стал Сидней (Австралия). Расстояние от олимпийской столицы 2000 года до Ростова-на-Дону составляет 14 250 км. Самым удаленным российским городом стал Якутск, волонтерам из Республики Саха предстоит преодолеть 8 648 км", - сказал собеседник.

Добровольцами волонтерского центра, созданного на базе ДГТУ, стали 1319 человек. В основном, это граждане России. Один процент от общего числа волонтеров оргкомитета Ростова- на-Дону составили люди старше 60 лет.

Во время матчей в Ростове-на-Дону гостям города будут помогать две пары волонтеров-близнецов, 11 семейных пар, родители с детьми. Среди ростовских волонтеров - режиссер-постановщик, реставратор архивных и библиотечных материалов, бывший игрок ФК "Ростсельмаш" и ФК "Серветт".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны, в том числе в Ростове-на-Дону. Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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