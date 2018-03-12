"СКА-Нефтяник" победил "Байкал-Энергию" в первом матче чемпионата России по бенди

ТАСС, 12 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил дома иркутскую "Байкал-Энергию" со счетом 12:1 в первом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе "Байкала-Энергии" отличился Александр Слугин (44-я минута). За "СКА-Нефтяник" мячи забили Юрий Шардаков (12, 39), Александр Ким (30), Олег Толстихин (42), Артем Бондаренко (49, 51, 67), Василий Грановский (54), Денис Лапшин (70, 82), Алексей Ничков (86), Павел Рязанцев (90).

В серии до двух побед лидирует "СКА-Нефтяник" со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Хабаровске 13 марта.