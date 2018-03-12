Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболистам "Зенита" Луневу и Кузяеву поставлен диагноз "ушиб стопы"

Спорт
12 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Лунев

Андрей Лунев

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 марта. Вратарю санкт-петербургского "Зенита" Андрею Луневу и полузащитнику Далеру Кузяеву по результатам медицинского обследования был поставлен диагноз "ушиб стопы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний Лунев получил повреждение на предматчевой разминке перед игрой 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Ростова" (0:0). 25-летний Кузяев в той же встрече был заменен из-за травмы на 70-й минуте на Эмилиано Ригони.

Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
2
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
7
"Величайший актер современности": не стало Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама