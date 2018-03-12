Футболистам "Зенита" Луневу и Кузяеву поставлен диагноз "ушиб стопы"

ТАСС, 12 марта. Вратарю санкт-петербургского "Зенита" Андрею Луневу и полузащитнику Далеру Кузяеву по результатам медицинского обследования был поставлен диагноз "ушиб стопы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

26-летний Лунев получил повреждение на предматчевой разминке перед игрой 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Ростова" (0:0). 25-летний Кузяев в той же встрече был заменен из-за травмы на 70-й минуте на Эмилиано Ригони.

Футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе, сроки восстановления определятся в ближайшее время.