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ФИФА отклонила частичную апелляцию бывшего главы КОНКАКАФ по делу о коррупции

Спорт
12 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал произошел 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации

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Логотип ФИФА

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил частичную апелляцию экс-президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и члена исполкома ФИФА Джеффри Уэбба на штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

"Проведя анализ всех обстоятельств дела, апелляционный комитет ФИФА постановил, что штраф, наложенный на Уэбба в размере 1 млн швейцарских франков, в соответствии с решением судебной палаты комитета по этике, был справедливым", - говорится в заявлении ФИФА.

Уэбб не оспаривал пожизненный запрет судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА на участие в любой футбольной деятельности. Наказание вступило в силу 9 сентября 2016 года.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал произошел 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Это - Уэбб, бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, атташе президента КОНКАКАФ Костас Таккас, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

В декабре 2015 года Уэббу было предъявлено обвинение в получении взятки на сумму около $150 млн. Тогда же под стражу были взяты бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также Хуан Анхель Напоут. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

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