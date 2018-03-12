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"Металлург" победил "Автомобилист" и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
12 марта, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 12 марта. Магнитогорский "Металлург" на своей площадке со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

В составе победителей шайбы забросили Евгений Тимкин (22-я минута), Сергей Мозякин (24) и Оскар Осала (60), у "Автомобилиста" отличился Егор Миловзоров (31). Канадский нападающий "Металлурга" Войтек Вольски отдал голевую передачу и набрал 200-е очко в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Металлурга".

Ранее в 1/4 финала Кубка Гагарина вышли СКА, ЦСКА, "Йокерит", "Локомотив", "Ак Барс" и "Трактор". Последний участник четвертьфинала определится 14 марта в матче "Салават Юлаев" - "Авангард".

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