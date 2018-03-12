Бывший футболист "Ливерпуля" Каррагер отстранен от работы на ТВ из-за плевка в болельщика

ТАСС, 12 марта. Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в адрес болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky News.

"Каррагера отстранили от работы в качестве футбольного эксперта телеканала Sky Sports после того, как было опубликовано видео, в котором он плюнул в находившегося в машине болельщика и его дочь", - говорится в заявлении телеканала.

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии.

Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.