Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист "Ливерпуля" Каррагер отстранен от работы на ТВ из-за плевка в болельщика

Спорт
12 марта, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 марта. Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в адрес болельщика "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky News.

"Каррагера отстранили от работы в качестве футбольного эксперта телеканала Sky Sports после того, как было опубликовано видео, в котором он плюнул в находившегося в машине болельщика и его дочь", - говорится в заявлении телеканала.

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии.

Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
4
Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама