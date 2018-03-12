МИД РФ: британские СМИ начали кампанию против ЧМ-2018 по футболу в России

ТАСС, 12 марта. Британские СМИ начали кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке чемпионата мира по футболу 2018 года, о чем неоднократно предупреждал МИД РФ. Соответствующий комментарий опубликован в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Мы неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиакампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия, - заявили в министерстве. - Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года".

В ведомстве пояснили, что британские СМИ "активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего кубка мира". "Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц - в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата", - указали на Смоленской площади.

"Поводом же стало отравление Сергея Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось, - заявили в дипведомстве. - Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира".

При этом, как указали в МИД РФ, в Лондоне "до сих пор не определились, кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие: члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу".

"Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", - подчеркнули в ведомстве.

Публикации немецкой газеты Bild

В МИД обратили внимание, что "аналогичный заказ отрабатывают и в Германии". "Крупнейшая немецкая бульварная газета Bild решила "узнать" у футболистов своей сборной, а стоит ли вообще ехать в Россию, - продолжили в дипведомстве. - Опрос сопровождался демонстрацией фотографии девочки, якобы пострадавшей во время авианалета сирийских ВВС в Восточной Гуте 8 марта. К сожалению, Bild в очередной раз использует в своих спекуляциях пострадавших детей, забывая про аргументацию и доказательства".

В российском ведомстве также подчеркнули, что немецкая газета не в первый раз использует крупные спортивные соревнования для дискредитации России. "В 2014 году именно это издание стало одним из главных источников распространения инсинуаций о подготовке и проведении Зимних Олимпийских игр в Сочи", - напомнили в министерстве.

Как отметили в дипведомстве, главный редактор газеты Bild Юлиан Райхельт "развил свой пропагандистский тезис на страницах британской Daily Mail, проведя параллель между чемпионатом мира по футболу 2018 года и "печально известной" Олимпиадой в Берлине 1936 года". "Что ж, лекала старые. С берлинской Олимпиадой пропагандисты сравнивали и сочинские Игры", - отметили в министерстве.

"К чести опрошенных изданием спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц - они на провокацию не поддались", - подчеркнули там.

"Хотели вновь отметить: спорт в целом и футбол в частности призваны объединять людей разных религий и национальностей, дарить им позитивные эмоции и радость. Попытки его политизации и привлечения к этому спортсменов и тренеров красноречиво говорят о профессиональном уровне журналистов, гонящихся за сенсацией и просмотрами", - заключили на Смоленской площади.

МИД предупреждал

12 января в ходе брифинга для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисты Великобритании получили прямое указание создавать негативные сюжеты перед чемпионатом мира по футболу в России.

Сам чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Сочи и Екатеринбург.