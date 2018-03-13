Сроки восстановления от травмы футболиста Джикии станут известны 27 марта

ТАСС, 13 марта. Срок восстановления от травмы защитника "Спартака" и сборной России по футболу Георгия Джикии будет определен 27 марта после тестов в клинике Рима. Об этом сам игрок рассказал в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Хороший этап [восстановления], положительные моменты есть, начал работать с мячом. 27 числа вылечу в Рим, будет конкретная информация по восстановлению", - сказал 24-летний футболист.

Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче "Спартака" 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).