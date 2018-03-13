Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сроки восстановления от травмы футболиста Джикии станут известны 27 марта

Спорт
13 марта, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Защитник сборной России в январе получил разрыв крестообразной связки, под вопросом находится его участие в чемпионате мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 13 марта. Срок восстановления от травмы защитника "Спартака" и сборной России по футболу Георгия Джикии будет определен 27 марта после тестов в клинике Рима. Об этом сам игрок рассказал в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Хороший этап [восстановления], положительные моменты есть, начал работать с мячом. 27 числа вылечу в Рим, будет конкретная информация по восстановлению", - сказал 24-летний футболист.

Джикия получил разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче "Спартака" 18 января. Позднее главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что выступление защитника на чемпионате мира под сомнением.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Олега Табакова
2
Лондон заявил о причастности Москвы к делу Скрипаля
3
Умер Олег Табаков
4
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама