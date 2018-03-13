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Российские керлингисты победили сборную Словакии в смешанном турнире на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 6:05 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:5

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, обыграли сборную Словакии со счетом 7:5 в матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

Ранее российские керлингисты уступили сборным Норвегии, Германии и Южной Кореи, а также обыграли команды Финляндии и США. Россияне занимают шестое место в таблице. В полуфинал выйдут четыре команды из 11. В следующем матче во вторник россияне сыграют с британцами.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

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