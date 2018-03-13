Президент Международной федерации дзюдо посетит турнир "Большой шлем" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Турнир серии "Большой шлем", который пройдет в Екатеринбурге 17-18 марта, посетит президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Об этом во вторник сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На турнире в Екатеринбурге 320 спортсменов из 34 стран мира разыграют 14 комплектов наград. Сборную России представят 56 спортсменов. Сейчас вся российская команда находится на тренировочных сборах в Адлере, в Екатеринбург дзюдоисты прилетят 14 марта. 16 марта состоится жеребьевка, в ходе которой станут известны их соперники.

"В первый день состязаний, 17 марта станут известны обладатели наград в мужских категориях 60, 66 и 73 кг, и в женских - 48, 52, 57 и 63 кг. Во второй день состязаний будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг - у дзюдоисток", - добавили в департаменте.