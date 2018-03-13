"Амкар" попросил КДК РФС отменить красную карточку полузащитника Огуде

ТАСС, 13 марта. Пермский "Амкар" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой об отмене красной карточки полузащитника Фегора Огуде, которую игрок получил в матче 22-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на сайте пермского клуба.

Встреча, которая прошла в Уфе и была домашней для "Амкара", завершилась победой тульского клуба со счетом 2:0. Огуде получил прямую красную карточку на 76-й минуте, через две минуты после выхода на замену. На 80-й минуте встречи пермская команда осталась вдевятером, поскольку второе предупреждение получил защитник Дмитрий Белоруков.

"Футбольный клуб "Амкар" в официальном обращении просит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменить красную карточку, повлекшую удаление игрока красно-черных Фегора Огуде", - говорится в заявлении "Амкара". Заседание КДК РФС пройдет 14 марта.

В КДК РФС ТАСС подтвердили получение документов от "Амкара". "Да, документы получили, в среду будем рассматривать", - сказал глава комитета Артур Григорьянц. Заседание КДК РФС пройдет 14 марта.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Тульский "Арсенал" располагается на седьмом месте, в активе команды 31 очко. В следующем матче тульская команда 17 марта дома сыграет с "Ростовом", "Амкар" 18 марта на выезде встретится с ЦСКА.

Матч между "Амкаром" и "Арсеналом" должен был пройти в Перми, но совместная комиссия РФС и Российской футбольной премьер-лиги по допуску футбольных полей признала газон на стадионе "Звезда" не соответствующим принятым стандартам. Встреча была перенесена на резервный стадион пермского клуба в Уфу.