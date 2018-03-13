Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Амкар" попросил КДК РФС отменить красную карточку полузащитника Огуде

Спорт
13 марта, 10:10 дата обновления: 13 марта, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Огуде получил прямую красную карточку на 76-й минуте встречи с тульским "Арсеналом", через две минуты после выхода на замену

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Пермский "Амкар" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой об отмене красной карточки полузащитника Фегора Огуде, которую игрок получил в матче 22-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Об этом сообщается на сайте пермского клуба.

Встреча, которая прошла в Уфе и была домашней для "Амкара", завершилась победой тульского клуба со счетом 2:0. Огуде получил прямую красную карточку на 76-й минуте, через две минуты после выхода на замену. На 80-й минуте встречи пермская команда осталась вдевятером, поскольку второе предупреждение получил защитник Дмитрий Белоруков.

"Футбольный клуб "Амкар" в официальном обращении просит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменить красную карточку, повлекшую удаление игрока красно-черных Фегора Огуде", - говорится в заявлении "Амкара". Заседание КДК РФС пройдет 14 марта.

В КДК РФС ТАСС подтвердили получение документов от "Амкара". "Да, документы получили, в среду будем рассматривать", - сказал глава комитета Артур Григорьянц. Заседание КДК РФС пройдет 14 марта.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками. Тульский "Арсенал" располагается на седьмом месте, в активе команды 31 очко. В следующем матче тульская команда 17 марта дома сыграет с "Ростовом", "Амкар" 18 марта на выезде встретится с ЦСКА.

Матч между "Амкаром" и "Арсеналом" должен был пройти в Перми, но совместная комиссия РФС и Российской футбольной премьер-лиги по допуску футбольных полей признала газон на стадионе "Звезда" не соответствующим принятым стандартам. Встреча была перенесена на резервный стадион пермского клуба в Уфу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама