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CAS оправдал менеджера IAAF Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов

Спорт
13 марта, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

В решении CAS отмечается, что Гарнье не нарушил кодекс этики IAAF и поручил ассоциации возместить менеджеру 4 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек

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ТАСС, 13 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию менеджера по медицинским вопросам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Пьер-Ива Гарнье на решение организации отстранить его от работы на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

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Комиссия по этике IAAF отстранила Гарнье в январе 2017 года на три месяца по обвинению в сокрытии допинг-проб спортсменов после получения взятки от Ламина Диака, который на тот момент являлся главой IAAF. Менеджер по медицинским вопросам обвинялся в причастности к сокрытию допинг-проб российских спортсменов.

В решении CAS отмечается, что Гарнье не нарушил кодекс этики IAAF и поручил ассоциации возместить менеджеру 4 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.

В 2016 году немецкий телеканал ARD и французская газета Le Monde сообщили, что Папа Масата Диак, сын бывшего президента ассоциации, в период работы маркетинговым консультантом IAAF требовал от €300 тыс. до €700 тыс. с шестерых российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-пробах. В начале января 2016 года Диак из-за обвинений в коррупции был пожизненно отстранен комиссией по этике IAAF от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

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