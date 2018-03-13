Арбитр Безбородов назначен на матч чемпионата России по футболу "Рубин" - "Спартак"

ТАСС, 13 марта. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Валерий Данченко (Уфа), резервным судьей назначен Станислав Васильев (Ижевск).

Матч "СКА-Хабаровск" - "Урал" обслужит Игорь Федотов (Москва), "Арсенал" - "Ростов" - Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), "Краснодар" - "Уфа" - Владимир Москалев (Воронеж), "Анжи" - "Тосно" - Сергей Иванов (Ростов-на- Дону). Все встречи пройдут 17 марта.

Матчи "Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар", "Зенит" - "Динамо" были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с тем, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.