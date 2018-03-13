Канада выделит не менее $3,9 млн на проведение ЧМ-2026 в случае победы объединенной заявки

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Канады дало обещание финансово поддержать объединенную заявку от Северной Америки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году в случае ее победы. Об этом во вторник заявила министр науки, спорта и делам инвалидов страны Кирсти Данкан во время специальной пресс-конференции в Торонто.

"[Проведение турнира] полезно для наших спортсменов, для нашего общества, нашей экономики и нашей репутации, как страны, являющейся [одним из] мировых лидеров в области спорта", - цитирует ее слова агентство Канадиан Пресс. Министр пообещала, что в случае победы заявки от Канады, США и Мексики Оттава сразу выделит 5 млн канадских долларов ($3,9 млн) на "первостепенные мероприятия по ее реализации". Кроме того, федеральные власти собираются взять на себя все расходы по обеспечению безопасности турнира на территории Канады.

Международная федерация футбола (ФИФА) принимает заявки на проведение чемпионата мира 2026 года до 16 марта 2018 года, решение будет принято на конгрессе организации 13 июня, уточняет Канадиан Пресс. На данный момент есть две заявки - объединенная от США, Канады и Мексики, и вторая - от Марокко.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.