Бывшему футболисту ЦСКА грозит два года тюрьмы за оскорбление судьи в чемпионате Турции

ТАСС, 13 марта. Полузащитник "Бешикташа" Джанер Эркин может быть наказан двумя годами лишения свободы за инцидент с арбитром в матче чемпионата Турции по футболу. Об этом сообщет Анатолийское агентство.

Во вторник Стамбульский уголовный суд принял обвинительное заключение в отношении 28-летнего футболиста в "оскорблении государственного служащего во время его работы". По итогам предварительного следствия Эркину грозит два года лишения свободы. Игрок сможет обжаловать данное решение в суде.

В октябре 2017 года во время матча между "Бешикташем" и "Истанбул Башакшехиром" Эркин оскорбил главного арбитра встречи Мете Калкавана за то, что тот показал ему желтую карточку. Инцидент случайно попал в прямой эфир национального телевидения, что побудило прокуратуру открыть дело.

Несмотря на жесткую критику, которую футболист получил после матча, Эркин отклонил обвинения в свой адрес и отрицал, что оскорбил судью. Футболист уже получил дисквалификацию на шесть игр.

Эркин перешел в "Бешикташ" летом 2017 года. В текущем сезоне футболист провел за команду 14 матчей, также на счету игрока 53 игры и два гола за сборную Турции. В составе ЦСКА Эркин выступал с 2007 по 2010 год, сыграв в общей сложности 49 матчей, в которых забил два мяча.