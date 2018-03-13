Бразильский футболист ПСЖ Неймар не намерен покидать команду

ТАСС, 13 марта. Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не планирует покидать команду в конце сезона. Об этом сообщил отец игрока, слова которого передает AFP.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе нападающего из французского клуба в летнее трансферное окно.

"У Неймара есть будущее в ПСЖ, он счастлив играть там и сейчас делает все возможное, чтобы вернуться на поле как можно скорее", - сказал отец футболиста.

В феврале во время матча чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Позднее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев. Неймар может восстановиться всего за несколько недель до начала чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.