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"Тампа" проиграла "Оттаве" в матче НХЛ, несмотря на три очка Кучерова

Спорт
14 марта, 5:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

"Бостон" одержал волевую победу над "Каролиной", а "Монреаль" обыграл "Даллас"

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 14 марта. "Оттава" победила "Тампу" со счетом 7:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Магнус Пяяйарви (8-я минута), Райан Дзингел (11), Том Пайат (12), Мариан Габорик (28), Майк Хоффман (34, 44) и Эрик Карлссон (39). У хозяев шайбы забросили Джей Ти Миллер (5, 23, 37) и Райан Макдона (53).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал три результативные передачи, укрепив лидерство в бомбардирской гонке. Теперь на его счету 91 очко (34+57). Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 23 из 29 бросков и был заменен после второго периода.

"Бостон" победил в гостях "Каролину" - 6:4, уступая по ходу встречи со счетом 1:4. Три шайбы, в том числе победную, на свой счет записал чешский форвард "Брюинз" Давид Пастрняк.

"Монреаль" дома обыграл "Даллас" - 4:2, 22-летний российский нападающий хозяев Никита Щербак забросил третью шайбу в сезоне. В активе нападающего "Далласа" Александра Радулова результативная передача.

"Тампа" возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 100 очков, "Бостон" (96) идет на втором месте, "Каролина" (71) - на 10-м, "Монреаль" (64) - на 13-м, "Оттава" (61) - на 15-м. "Даллас" (82) занимает седьмую строчку на западе.

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