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СМИ: исполнительный директор ФК "Атлетико" был задержан в Шереметьево

Спорт
14 марта, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

При прохождении таможенного контроля Мигель Анхель Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта

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Исполнительный директор ФК "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин

Исполнительный директор ФК "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин

© EPA-EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

ТАСС, 14 марта. Исполнительный директор и основной акционер испанского футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин был задержан во вторник в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает испанское издание AS.

Во вторник "Атлетико" прибыл в Москву на ответную игру 1/8 финала Лиги Европы с российским "Локомотивом". Вместе с командой прилетел и исполнительный директор, который редко выезжает на гостевые матчи клуба.

При прохождении таможенного контроля Мигель Анхель Хиль Марин не смог найти свой паспорт, из-за чего провел ночь в гостинице, находящейся в транзитной зоне аэропорта. Как ожидается, в среду консульство Испании в Москве предоставит ему новый паспорт.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет в четверг в Москве, начало - 19:00 мск. Первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

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