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ЦСКА на заседании совета директоров КХЛ поднимет вопрос о судействе в плей-офф

Спорт
14 марта, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В ходе серии 1/8 финала со "Спартаком" нападающие армейцев Сергей Андронов и Иван Телегин получали дисциплинарные штрафы

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) задаст вопросы относительно судейства в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.

В ходе серии 1/8 финала со "Спартаком" (4-0) нападающие армейцев Сергей Андронов и Иван Телегин получали дисциплинарные штрафы. Ранее Есмантович сообщил ТАСС, что ряд решений во время игр серии его удивлял.

"На ближайшем заседании совета директоров лиги я постараюсь задать корректные вопросы, чтобы получить корректные ответы, - сказал Есмантович. - К арбитрам у меня "месседжа" нет, потому что все мои "месседжы" бесполезны, они нас не слышат. Мы работаем в рамках регламента: фиксируем ошибки, передаем их в лигу, но обратных действий с точки зрения регламента мы не видим".

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