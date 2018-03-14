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Глава МПК Парсонс назвал Хокинга одним из светлейших умов в истории человечества

Спорт
14 марта, 13:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам главы Международного паралимпийского комитета, Хокинг сделал многое для всего паралимпийского движения

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Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Физик-теоретик Стивен Хокинг был одним из светлейших умов в истории человечества. Такое мнение ТАСС высказал глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

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Стивен Хокинг

Биография Стивена Хокинга

Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

"Его уход - это большая потеря для всего человечества, ведь он был гением, одним из светлейших умов в истории мира, - отметил Парсонс. - Да, он принимал участие в церемонии открытия Паралимпиады-2012 и сделал многое для всего нашего движения. Постараемся отдать ему должное и сделаем все, чтобы зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане стали лучшими в истории".

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.

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