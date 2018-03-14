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Бывший футболист Каррагер до конца сезона отстранен от работы на ТВ из-за плевка в фаната

Спорт
14 марта, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии

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Джейми Каррагер (справа)

Джейми Каррагер (справа)

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 14 марта. Бывший защитник английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер отстранен от работы до конца сезона на британском телеканале Sky Sports из-за плевка в адрес болельщика футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и его дочери. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"После внутреннего расследования было принято решение отстранить Каррагера до конца сезона, - отметил представитель Sky Sports. - Перед стартом следующего сезона мы проведем с ним переговоры, чтобы обсудить вопрос его возвращения", - говорится в заявлении телеканала.

Инцидент произошел 10 марта после поражения "Ливерпуля" от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Позднее Каррагер принес извинения болельщику "Манчестер Юнайтед", позвонив ему лично.

Каррагер провел за "Ливерпуль" 508 матчей с 1996 по 2013 год.

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