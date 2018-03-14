Кокорин не считает проблемой низкую результативность других нападающих "Зенита"

ТАСС, 14 марта. Форвард "Зенита" Александр Кокорин не видит проблемы в низкой результативности других нападающих команды. Слова игрока приводит "Газета.Ru".

Ранее главный тренер команды Роберто Манчини посетовал, что голы в составе петербургского клуба забивает только Кокорин.

"Не думаю, что это большая проблема, - отметил футболист. - Да, у меня получалось забивать больше, чем у других. Надеюсь, сейчас начнется серия голов у Себы [Себастьяна Дриусси], Антона Заболотного, у остальных игроков. Если они будут забивать, мы будем только рады".

Кокорин забил 10 мячей в 22 матчах текущего розыгрыша чемпионата России, всего на счету петербургской команды 31 гол. В 12 матчах Лиги Европы Кокорин отметился девятью голами, всего в активе "Зенита" 25 забитых мячей.

В ближайшем матче "Зенит" встретится с немецким "Лейпцигом" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта. В первой встрече "Зенит" уступил со счетом 1:2.