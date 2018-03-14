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ФИФА восстановила членство Федерации футбола Пакистана

Спорт
14 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Решение о приостановлении было принято в связи с чрезмерным вмешательством в дела организации третьих лиц

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ТАСС, 14 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) отменила временную приостановку членства Федерации футбола Пакистана, которая была наложена в связи с чрезмерным вмешательством в дела организации третьих лиц. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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В октябре ФИФА приняла решение приостановить членство пакистанской федерации из-за того, что офисы и счета организации оставались под контролем назначенного судом администратора, что является нарушением обязательств по управлению делами организации без влияния третьей стороны.

ФИФА восстановила членство Федерации футбола Пакистана, так как суд города Лахора поручил администратору передать контроль над организацией, а также после получения подтверждения от федерации возвращения контроля над своими офисами и счетами.

Отмечается, что ФИФА продолжает внимательно следить за ситуацией в Федерации футбола Пакистана.

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