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Итальянская горнолыжница Годжа завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске

Спорт
14 марта, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В общем зачете итальянка набрала 509 баллов и на три очка опередила американку Линдси Вонн

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София Годжа

София Годжа

© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ТАСС, 14 марта. Итальянская горнолыжница София Годжа стала победительницей общего зачета Кубка мира в скоростном спуске, сообщает "Газета.Ru".

25-летния спортсменка на заключительном этапе Кубка мира в шведском Оре заняла второе место, на 0,06 секунды отстав от американки Линдси Вонн (55,65 секунд). Третье место заняла американка Элис Маккеннис (+0,28).

В общем зачете итальянка набрала 509 баллов и на три очка опередила Вонн, ставшую второй.

Годжа является четвертой итальянской спортсменкой, ставшей обладательницей Хрустального глобуса. Ранее трофей в соревнованиях в гигантском слаломе завоевывали Дебора Компаньони (в 1997 году) и Дениз Карбон (в 2008-м), Изольда Костнер дважды становилась победительницей общего зачета в скоростном спуске (в 2001 и 2002 годах).

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