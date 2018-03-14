Итальянская горнолыжница Годжа завоевала малый Хрустальный глобус в скоростном спуске

ТАСС, 14 марта. Итальянская горнолыжница София Годжа стала победительницей общего зачета Кубка мира в скоростном спуске, сообщает "Газета.Ru".

25-летния спортсменка на заключительном этапе Кубка мира в шведском Оре заняла второе место, на 0,06 секунды отстав от американки Линдси Вонн (55,65 секунд). Третье место заняла американка Элис Маккеннис (+0,28).

В общем зачете итальянка набрала 509 баллов и на три очка опередила Вонн, ставшую второй.

Годжа является четвертой итальянской спортсменкой, ставшей обладательницей Хрустального глобуса. Ранее трофей в соревнованиях в гигантском слаломе завоевывали Дебора Компаньони (в 1997 году) и Дениз Карбон (в 2008-м), Изольда Костнер дважды становилась победительницей общего зачета в скоростном спуске (в 2001 и 2002 годах).