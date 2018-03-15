Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнастка Пасека считает, что власти Украины не правы, смешивая политику со спортом

Спорт
15 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Пасека

Мария Пасека

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Неправильно смешивать политику со спортом, как это сделали украинские власти, решив не пускать своих спортсменов на международные соревнования в Россию. Такое мнение ТАСС высказала трехкратный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике, двукратная чемпионка мира Мария Пасека.

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории Российской Федерации спортсменов всех национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

"Для меня это вообще непонятно. Честно, я в шоке. Политика должна быть политикой, а спорт - спортом. То, что политику смешали со спортом - неправильно", - сказал Пасека.

Спортсменка рассказала о том, как российские и украинские гимнасты общались во время Олимпийских игр 2016 года. "Вся нынешняя ситуация на наше общение не влияет. Но был такой момент, что мы не могли общаться на людях в Олимпийской деревне, потому что, кажется, был запрет на общение с нами. Нам это было неприятно", - вспомнила она.

Украинский гимнаст Олег Верняев, ставший олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, подвергся на родине критике за совместное фото с российскими гимнастами в Олимпийской деревне. После выигранного золота в соревнованиях на брусьях Верняев обнял ставшего третьим россиянина Давида Белявского. При этом он подчинился требованиям украинских властей, отказавшись общаться с российскими журналистами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
4
В Раду внесено представление на арест Савченко
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама