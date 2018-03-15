Гимнастка Пасека считает, что власти Украины не правы, смешивая политику со спортом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Неправильно смешивать политику со спортом, как это сделали украинские власти, решив не пускать своих спортсменов на международные соревнования в Россию. Такое мнение ТАСС высказала трехкратный призер Олимпийских игр в спортивной гимнастике, двукратная чемпионка мира Мария Пасека.

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории Российской Федерации спортсменов всех национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

"Для меня это вообще непонятно. Честно, я в шоке. Политика должна быть политикой, а спорт - спортом. То, что политику смешали со спортом - неправильно", - сказал Пасека.

Спортсменка рассказала о том, как российские и украинские гимнасты общались во время Олимпийских игр 2016 года. "Вся нынешняя ситуация на наше общение не влияет. Но был такой момент, что мы не могли общаться на людях в Олимпийской деревне, потому что, кажется, был запрет на общение с нами. Нам это было неприятно", - вспомнила она.

Украинский гимнаст Олег Верняев, ставший олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро, подвергся на родине критике за совместное фото с российскими гимнастами в Олимпийской деревне. После выигранного золота в соревнованиях на брусьях Верняев обнял ставшего третьим россиянина Давида Белявского. При этом он подчинился требованиям украинских властей, отказавшись общаться с российскими журналистами.