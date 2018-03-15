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Медалистке Паралимпиады-2018 Гуляевой присвоено звание заслуженного мастера спорта

Спорт
15 марта, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Биатлонистка завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя"

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Ирина Гуляева

Ирина Гуляева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта бронзовой медалистке Паралимпийских игр 2018 года, проходящих в Пхёнчхане, биатлонистке Ирине Гуляевой.

Гуляева завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя".

Звание заслуженного мастера спорта РФ присваивается всем призерам и победителям Паралимпийских игр. Ранее это звание получила Екатерина Румянцева, которая в Пхёнчхане завоевала две золотые медали в биатлоне (6 км и 10 км), а также одержала победу в лыжной гонке (15 км, свободный стиль). Все соревнования проходили в классе "стоя".

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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