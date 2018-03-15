СМИ: фанаты "Марселя" нанесли колотые раны двум стюардам на матче ЛЕ в Бильбао

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Стюарды на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао получили ранения в результате нападения болельщиков французского футбольного клуба "Марсель" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с местным "Атлетиком". Об этом сообщает испанское издание El Correo.

Инцидент произошел в скором времени после начала матча "Атлетик" - "Марсель". Один из стюардов получил колотое ранение шеи, второй - руки. Как отметили медики, повреждения не представляют опасности для жизни. Правоохранительные органы задержали по меньшей мере одного человека.

Как отмечают испанские СМИ, на гостевом секторе во время матча не раз возникали беспорядки.

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов московского "Спартака". По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, который во время беспорядков перенес инфаркт.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Марселя".